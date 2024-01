Politie doet grootste ketaminevangst ooit in Nederland

In een schuur in Muiderberg heeft de politie ruim 2000 kilo ketamine gevonden. Het is volgens een woordvoerder de grootste hoeveelheid die ooit van de drug is aangetroffen in Nederland. Een 55-jarige man uit Naarden die in een woning was bij de schuur is opgepakt.

De vondst was begin deze maand al, maar is nu pas naar buiten gebracht. De politie had een anonieme tip gekregen over een grote partij verdovende middelen die op het terrein aan de Googweg zou liggen. In een schuur bij een woning vonden agenten tientallen dozen vol ketamine. Ook werden enkele kilo's harddrugs gevonden.

De drugs hadden volgens de politie een straatwaarde van bijna 55 miljoen euro. De verdovende middelen zijn afgevoerd en inmiddels vernietigd.

