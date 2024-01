Onrust en aanwinsten: eredivisie vrouwen lijkt misschien saai, maar is dat niet

Wie naar de stand van de eredivisie vrouwen kijkt, zal denken dat het seizoen al voorbij is. Koploper FC Twente heeft nog geen punt verspeeld en zonder promotie/degradatieregeling wordt er onderin vooral om de eer gestreden. Maar toch, zegt analist Leonne Stentler, is er nog genoeg om naar uit te kijken in de tweede seizoenshelft, die dit weekend begint met zes wedstrijden in de twaalfde speelronde. "Ik moet nog maar zien of ze het volhouden", zegt oud-Ajacied Stentler over de tien punten voorsprong van FC Twente op haar oude club. "Ze winnen wel, maar hebben het soms echt moeilijk. Ze zijn minder stabiel en overtuigend dan voorgaande jaren. En vorig seizoen stonden ze iedere speelronde bovenaan, maar lieten ze het ook op het moment suprême liggen." Bekijk het programma en de stand van de eredivisie vrouwen:

Afgelopen jaar ging het inderdaad op het laatste moment mis voor de ploeg uit Enschede. In de voorlaatste speelronde won Ajax in een rechtstreeks duel van FC Twente, werd zo koploper en ging er met de titel vandoor. Maar er is een belangrijk verschil ten opzichte van vorig seizoen. Waar beide clubs toen stabiel waren, is er nu onrust in Amsterdam. In de winterstop werd bekend dat trainer Suzanne Bakker na dit seizoen moet vertrekken, ondanks de knappe prestaties in de Champions League.

Trainer Suzanne Bakker werd afgelopen seizoen kampioen met Ajax - Foto: NOS

"De grote vraag is nu of dat invloed gaat hebben op de rest van het seizoen van Ajax", zegt Stentler. "Gaan de speelsters er nog met z'n allen achter staan, of luister je niet meer naar een coach die straks gedwongen moet vertrekken?" Champions League-ticket Los van de strijd om de eerste plek - voor zover die er al komt - is er nog een interessante strijd gaande in de competitie: die om plek twee. Want ook voor de runner-up ligt er een ticket voor de voorrondes van de Champions League klaar. Stentler voorspelt een spannende ontknoping. "Fortuna Sittard, Ajax, PSV en PEC Zwolle ontlopen elkaar nauwelijks." Al is het wel de vraag of PEC Zwolle kans blijft maken op het ticket. "Zij schieten ieder jaar goed uit de startblokken. Ze spelen met zoveel lef en bravoure, het is echt een genot om naar te kijken. Maar ze houden het eigenlijk nooit het hele seizoen vol."

PEC-talent Bo van Egmond - Foto: Pro Shots

Er zijn ook ploegen die in negatieve zin opvallen. Feyenoord, bijvoorbeeld. Nadat de club twee seizoenen geleden verrassend goed was gedebuteerd in de eredivisie, gaan de prestaties elk jaar achteruit. De ploeg, die veel moeite heeft met doelpunten maken, staat nu op een teleurstellende tiende plek. Opvallende transfer Stentler: "Ze willen graag een spits, maar het lukt ze kennelijk niet om er een aan te trekken. Dat is ook lastig als je niet het geld hebt van Ajax of PSV, of de resultaten van Twente." Toch wist Feyenoord deze transferperiode wel een nieuwe speler binnen te halen: de Japanse verdediger Toko Koga. "Dat verraste me wel", bekent Stentler. "Ik dacht: wow, dat ze niet naar een andere club is gegaan. Koga is echt een aanwinst. Ze is pas 18 jaar, maar al international en heel volwassen in haar spel. En ze kan op meerdere posities achterin uit de voeten."

Toko Koga tekent een contract bij Feyenoord tot medio 2026 - Foto: Feyenoord

Een speler om op te letten, dus. En daar zijn er meer van, tipt Stentler. "Doelvrouw Daniëlle de Jong doet het heel goed bij FC Twente. Het is een slimme keuze geweest van haar om afgelopen zomer te vertrekken bij PSV." "En Floor Spaan valt heel erg op. Ze maakte al zeven doelpunten dit seizoen voor AZ, waaronder de snelste eredivisiegoal ooit."