Systematische opsluiting en gedwongen sterilisatie: getuigenissen van Oeigoeren

De NOS sprak Shehide, die in deze onherkenbaar in beeld is gebracht, over wat ze in Xinjiang heeft meegemaakt:

"Wanneer nemen ze mijn kinderen mee, wanneer gaat een bom af?" Shehide heeft het trauma nog niet verwerkt. De Oeigoerse ontvluchtte de regio ruim tien jaar geleden omdat ze zich er niet langer veilig voelde na een periode van onrust. "De angst is er niet meer, maar ik heb geen dag rustig geslapen." Via Maleisië en Turkije weet ze samen met haar twee kinderen, uiteindelijk Nederland te bereiken. Hier werkt ze nu als schoonmaakster.

Het is de grootste massa-opsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk meer dan een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere moslimminderheden zitten opgesloten in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. Getuigenissen werpen nieuw licht op een bewind dat naar abortussen, sterilisaties en spiraaltjes zou grijpen om de Oeigoerse bevolkingsgroei te temmen.

Oeigoerse over gedwongen sterilisatie: 'Ze nemen me het recht op zwangerschap af' - NOS

Als ze in Nederland besluit een derde kind te krijgen, komt ze tot een schokkende conclusie. "Ik kon niet meer zwanger worden." De arts in het ziekenhuis vertelde haar dat ze gesteriliseerd was. "Pas op dat moment kwam ik erachter dat ze me, na mijn keizersnede in het ziekenhuis in Ürümqi, onvruchtbaar moeten hebben gemaakt."

Afscheid nemen van haar familie kon Shehide niet. "Ik heb niemand iets kunnen zeggen, maar kwam erachter dat mijn werk een advertentie had geplaatst dat ik meteen terug op mijn werk moest verschijnen. Zo kwam mijn familie erachter dat ik weg was."

Volgens Adrian Zenz staat het verhaal van Shehide niet op zichzelf. Het laat zich niet eenvoudig controleren, maar het is in lijn met wat andere getuigen hebben verklaard. Zenz verzamelt voor onderzoeksinstituut Victims of Communism bewijsmateriaal uit Xinjiang. Volgens hem zijn vooral na 2017 honderdduizenden vrouwen slachtoffer geworden van praktijken die geboortes onder Oeigoeren moesten beperken. Hij baseert zich op openbare overheidsdocumenten.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken deed verhalen over gedwongen sterilisatie eerder af als "klinkklare onzin". Maar Zenz zegt via Skype: "Twee Oeigoerse plaatsen hadden de doelstelling om in één jaar gemiddeld meer sterilisaties uit te voeren, dan China als geheel in twintig jaar tijd."

'Was ik maar dood'

Voor mensen die te veel kinderen hebben, dreigt opsluiting in kampen. Eysa, een gevluchte Oeigoer die zelf vaker in een kamp terecht kwam vanwege reizen naar het buitenland, vertelt over hoe hij getuige was toen een medegevangene werd gemarteld. "Omdat hij teveel kinderen had. Vier om precies te zijn. Hij heeft meermaals gezegd: was ik maar dood."

Onder het mom van heropvoeding worden Oeigoeren in de kampen opgesloten. Maar veel van de mensen die er terecht komen hebben al goed onderwijs genoten, zegt Patrick Poon van Amnesty International. "Er is dan dus geen reden op om deze mensen op te sluiten in kampen voor beroepsonderwijs."