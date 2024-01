Zege Djokovic in zijn honderdste duel op Australian Open, ook Sinner en Tsitsipas door

Novak Djokovic heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. In zijn honderdste wedstrijd in Melbourne versloeg de tienvoudig winnaar van het toernooi Tomas Etcheverry in drie sets: 6-3, 6-3, 7-6 (2).

In de voorgaande twee partijen had Djokovic steeds vier sets nodig, vandaag ging het de titelverdediger een stuk soepeler af. Etcheverry (ATP-32) bood in de derde set nog wel stevig weerwerk, maar in de tiebreak kreeg Djokovic de Argentijn eronder.

In de achtste finale neemt de Serviër het op tegen Adrian Mannarino. De als negentiende geplaatste Fransman was in vijf sets (7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4) te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton (ATP-16) .