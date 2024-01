Sabalenka en Gauff fluitend naar achtste finales Australian Open

Coco Gauff moest het in de derde ronde opnemen tegen Alycia Parks. De twee zijn al jarenlang vriendinnen, maar in hun eerste ontmoeting op de WTA-tour toonde de nummer 4 van de wereld geen enkel mededogen: 6-0, 6-2.

De partij tegen de Oekraïense bezorgde haar ook nog een primeur. Sabalenka had nog nooit eerder op de WTA-tour een zogenoemde double bagel (6-0, 6-0 zege) geboekt. In de volgende ronde wacht de Amerikaanse Amanda Anisimova.

De titelhoudster had slechts 52 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 28 van de plaatsingslijst en zo haar tiende zege op een rij te boeken op de Australian Open. Sabalenka verloor deze editie tot nu toe slechts zes games.

Aryna Sabalenka heeft in Melbourne op de Australian Open met speels gemak de achtste finales bereikt. De als tweede geplaatste Belarussische gunde Lesia Tsoerenko geen enkele game: 6-0,6-0.

Voorafgaand aan de partij stonden de twee bovenaan in het lijstje van hardste opslagen op dit toernooi. De 19-jarige Gauff kwam tot 199 kilometer per uur en de vier jaar oudere Parks tot 197 kilometer.

De nummer 82 van de wereld kon echter geen druk uitoefenen met haar opslag. Bij 5-2 achter in de tweede set wist ze nog twee matchpoints weg te serveren, maar het derde was wel raak.

Andrejeva ontsnapt

Toptalent Mirra Andrejeva worstelde zich op knappe wijze naar de volgende ronde. De pas 16-jarige Russin (WTA-47) was met 1-6, 6-1, 7-6 (5) te sterk voor Diane Parry (WTA-72).

Andrejeva was vorig jaar nog verliezend finalist in het juniorentoernooi, maar sindsdien ging het snel. Op Wimbledon haalde ze al de vierde ronde en in de vorige ronde schakelde ze de als zesde geplaatste Ons Jabeur uit.

Tegen Parry leek dan toch het doek te vallen: de Française nam in de derde set een 5-1 voorsprong. Andrejeva sloeg bij 5-3 echter een matchpoint weg en vocht zich naar een supertiebreak. Daarin was haar tweede matchpoint wel raak.