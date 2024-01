Weer sprint Welsford naar de zege in Australië, met hulp van Van Poppel

Sam Welsford heeft ook de vierde rit van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. Voor eigen publiek won de Australiër zijn derde etappe van de ronde. Hij was de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Lars Boven net te snel af.

Isaac Del Toro (UAE) blijft de leider in het klassement. De jonge Mexicaan heeft één seconde voorsprong op Girmay. Boven is op de zesde plek - en met zeven seconden achterstand op Del Torro - de beste Nederlander.

Welsford, de renner van Bora-hansgrohe die vandaag 28 werd, was in de vierde etappe opnieuw de beste in de massasprint. Ook dit keer werd hij daarbij in het zadel geholpen door zijn Nederlandse knecht Danny van Poppel.

Koers tot zondag

"Ik heb hier geen woorden voor", zei Welsford aan de finish. "Dit is gek. Een perfecte start van het jaar. Het is heel speciaal om nieuw in een ploeg te komen en meteen alle steun te krijgen."

De Tour Down Under duurt nog tot komende zondag. De ronde in Australië is de eerste WorldTour-koers van het wielerseizoen.