Israëlische satireshow viral met sketches over buitenlandse kritiek

'Eretz Nehederet', vrij vertaald: Een geweldig land, is de nummer 1 comedyshow van Israël. In een aantal Engelstalige sketches laten de makers zien hoe Israëliërs naar de rest van de wereld kijken in deze tijd van oorlog. - NOS

Ook voor zijn collega-tekstschrijver bij het programma, Reshef Shai, kwamen sketches voort uit frustratie en woede: "Het is duidelijk bittere comedy. Tijdens het schrijven moesten we ook niet lachen om de scènes, maar hadden we het gevoel van: dit moeten we echt schijven. Dus dat was een heel andere ervaring."

"We zagen het sentiment in de wereld heel snel veranderen van 'jullie is iets verschrikkelijks overkomen' naar 'jullie zijn zelf verschrikkelijk'", zegt Itay Richer. Hij is een van de tekstschrijvers en werkt al jaren bij de show. "Ik denk niet dat dat gebeurd zou zijn als we niet Joods waren geweest. We waren zo boos dat wij oneerlijk behandeld werden door de rest van de wereld, dat we deze sketches uit woede schreven."

Weinig vertrouwen in buitenlandse pers

De eerste sketch in het Engels gaat over nieuwszender BBC. Acteurs spelen een nieuwsuitzending na waarin de nieuwslezer en verslaggever duidelijk tegen Israël zijn en het nieuws daarom op een overdreven gekleurde manier brengen. "Er was hier heel veel kritiek op de berichtgeving van de BBC over de oorlog, de oneerlijke manier. Dus wij wilden daar graag een sketch over maken", zegt Richer.

In beeld verschijnt dat er 500 doden zijn. Maar dat is de nieuwslezer niet genoeg. "Meer, meer", zegt ze, en het getal wordt aangepast naar 750. "Dat is beter", zegt ze dan. Want veel Israëliërs zijn kritisch over de manier waarop buitenlandse media over de oorlog in Gaza berichten. Het vertrouwen in de buitenlandse pers is laag.

Kritiek op VN

Ook hebben Israëliërs maar weinig vertrouwen in internationale instanties zoals de Verenigde Naties. Zo vonden veel Israëliërs dat de VN zich niet of te weinig uitsprak over seksueel geweld dat door Hamas was gepleegd op 7 oktober.

Eretz Nehederet maakte een sketch waarin het vrouwencomité aan tafel zit met een lid van Hamas dat toegeeft vrouwen te hebben verkracht. Maar het comité praat het dan alsnog goed. "Er was zoveel frustratie hier over de reactie van de VN. We vonden het heel belangrijk om deze sketch te schrijven, we wilden dit punt echt maken", zegt Richer.

Dat een aantal van de Engelstalige sketches ook zoveel aandacht in het buitenland zou krijgen had Shai niet verwacht. "Dat was nooit ons doel. Ons doel is om mensen hier in Israël aan het lachen te maken in een moeilijke tijd. Maar als de bijvangst is dat de rest van de wereld ons ook hoort, dan is dat mooi meegenomen."