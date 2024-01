Verwacht geen wonderen van Henderson, maar 'hij kan Tadic-achtige rol pakken'

Met de komst van de 33-jarige Jordan Henderson hoopt Ajax een ontbrekend puzzelstukje te hebben gevonden in de grote wederopbouw. Met zijn schat aan ervaring moet hij de piepjonge selectie bij de hand nemen en de balans op het middenveld herstellen. Maar wie wonderen verwacht van de 81-voudig Engels international komt waarschijnlijk bedrogen uit. "Dat kan je niet vragen van een speler die halverwege het seizoen wordt aangetrokken", zegt Pepijn Lijnders, die als assistent van Liverpool acht jaar nauw samenwerkte met Henderson. "Het heeft juist ook te maken met stabiliteit rondom het elftal. Dat komt nu langzaam weer terug bij Ajax." Henderson belt Lijnders voor advies Met de aanstellingen van trainer John van 't Schip, algemeen directeur Alex Kroes (start op 15 maart) en op de achtergrond oud-Ajaxcoryfeeën Michael van Praag, Danny Blind en Louis van Gaal is de club inderdaad in rustiger vaarwater gekomen. Precies de reden ook dat Lijnders Henderson een paar dagen geleden positief advies gaf voor een overgang naar Ajax.

Statistieken van Henderson - Foto: NOS

"Hij belde me, ja. Ik heb toen eerlijk gezegd wat ik vind. Het voelt alsof Ajax weer stabiel aan het worden is. En Henderson kan daarin een Tadic-achtige rol in pakken." Tijdens het winterse trainingskamp in Spanje liet Van 't Schip nog weten dat hij leiderstypes mist in zijn selectie. Steven Bergwijn en Steven Berghuis vervullen die rol momenteel bij Ajax, van een tweede natuur is echter geen sprake. Er is genoeg aan te merken op Henderson - daarover later meer - maar over zijn leiderscapaciteiten is iedereen het eens: die heeft hij zonder twijfel. "Op het moment dat we de Champions League in 2019 wonnen met Liverpool, wilde Henderson samen met de vice-aanvoerder James Milner de cup omhoog houden. Toen zei Milner: nee, dit is jouw moment. Jij bent aanvoerder, jij tilt de cup omhoog. Iedereen van het team, spelers en technische staf, gunde hem dat moment. Híj was diegene die nooit verzaakte. Híj was diegene die ervoor zorgde dat elk moment van de training belangrijk was. En híj was diegene die altijd iets meer deed dan er gevraagd werd."

Aanvoerder Jordan Henderson mag de Champions League omhoog houden voor Liverpool (2019) - Foto: Pro Shots

Bij Liverpool weten ze niet beter. Henderson weet niet beter. Op het trainingscomplex van de Engelse topclub hangt een bord met de tekst: Standards are made by the ones who need to live them. De verantwoordelijkheid om alles eruit te halen ligt niet bij de trainers, maar bij de spelers zelf. Hoe anders is dat de afgelopen jaren bij Ajax. Niet voor niets trok Dusan Tadic, ook een geboren aanvoerder, vorige zomer de deur achter zich dicht omdat hij zich ergerde aan de mentaliteit van veel ploeggenoten. Reservekeeper Remko Pasveer deed vorige week in Het Parool een boekje open over de rustige gym op Sportpark De Toekomst. "Jordan zal niet binnenkomen en in één keer de cultuur veranderen. Maar hij is wel echt een voorbeeld. Iemand die weet waar het om draait. Er zijn misschien wel 1001 manieren om een wedstrijd te winnen. En het is aan de spelers om te zorgen dat ze die ene manier vinden die voor die wedstrijd belangrijk is. Jordan heeft zoveel belangrijke wedstrijden achter zijn naam staan voor Liverpool. Je haalt wel echt iemand binnen die weet wat er gevraagd wordt om voetbalwedstrijden te winnen. Uiteindelijk draait alles daarom. En zeker in de situatie waarin Ajax zit."

Pepijn Lijnders (r) samen met de succesvolle hoofdtrainer Jürgen Klopp (l) - Foto: ANP

In zijn zoektocht naar een ervaren middenvelder lijkt de tijdelijk technisch directeur Kelvin de Lang dus cum laude geslaagd. Toch zijn er twijfels. Niet over Hendersons leidinggevende, maar meer over zijn voetballende kwaliteiten. "Ik zou hem niet aantrekken", zei Rafael van der Vaart zondag nog in Studio Voetbal. "Hij is een voetballer die het heel goed doet in een heel goed team. En dan voetbalt hij mee. Maar ik denk niet dat hij Ajax erbovenop helpt."

Reputatieschade Bij Liverpool was Henderson niet alleen een leider op het veld, maar zeker ook daarbuiten. Hij zette zich in voor inclusie en riep in coronatijd Premier League-spelers op om te doneren aan het zorgsysteem. In Engeland werd er dan ook raar opgekeken toen hij vorige zomer tekende voor Al-Ettifaq, een club uit Saudi-Arabië. "Om zijn imago voor puur economische redenen te grabbel te gooien was voor veel mensen onacceptabel", zegt BBC-journalist Simon Stone. "Zelf zei hij dat het niet alleen een financiële afweging was. Hij zei dat hij juist dingen wilde veranderen door in Saudi-Arabië te zijn. Het feit dat hij na een halfjaar alweer terugkeert voelt heel erg alsof hij door het slijk is gehaald voor niets. Sterker nog: het laat hem er alleen maar ongeloofwaardiger uitzien."

Volgens Lijnders zeiden ze dat bij de komst van Dusan Tadic en Daley Blind ook. "Heel veel mensen hebben de onschatbare waarde van de aanwezigheid van Tadic en Blind, zelfs als ze misschien iets minder speelden, onderschat. Elk elftal heeft dat soort types spelers nodig. Honderd procent. En zeker een opleidingsclub als Ajax." Een acht of een zes? Ook Hendersons positie in het veld roept vragen op. Ajax was op zoek naar een verdedigende middenvelder, een type Edson Álvarez, die vorige zomer naar West Ham United vertrok en wordt gemist in Amsterdam. Henderson gaat bij Ajax met het nummer 6 op de rug spelen. Maar bij statistiekenbureau Opta, dat nagenoeg alle gegevens heeft van de Engelsman, klinkt het toch echt: 'Hij heeft wel eens op 'zes' gespeeld, maar hij is duidelijk een nummer acht.' Uit de datahoek klinkt ook dat hij niet bepaald 'een statistiekenbeest' is. Henderson is een ideale verbindingsspeler met een goede passing, maar blinkt nergens écht in uit. De Engelsman is een typische speler die het team als geheel beter laat voetballen.

"Ik heb zoveel respect voor Henderson dat het niet bij me opkomt om het over zijn zwakke punten te hebben", zegt Lijnders. "Wij zijn bij Liverpool altijd op zoek naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle goede punten van elke speler het meeste naar boven komen. Want wat Mo Salah niet kon, deed Henderson achter hem wel. Niet één speler is perfect. Misschien Cruijff." Hoe het ook uitpakt, de transfer van Henderson naar Ajax is een spectaculaire. In de categorie wereldkampioen Mario Götze naar PSV. Daar komt nog eens bij dat Ajax, ondanks de grote naam die de club in Europa heeft, een historisch slecht jaar achter de rug heeft. Lijnders: "Maar kwaliteit kan heel snel veranderen. Er zijn bij Ajax genoeg jongens met heel veel talent. Maar een speler met vertrouwen en een speler zonder vertrouwen is niet dezelfde speler. Voor Ajax is het heel goed om iemand als Jordan erbij te krijgen. Een echte winnaar, waaraan de jonge spelers zich op kunnen trekken. Ik hoop dat hij zijn plek kan vinden en dat hij het snel het verlengstuk kan worden van de trainersstaf, zoals hij dat bij ons was." Jordan Henderson landde donderdag op Schiphol, doorstond in de Johan Cruijff Arena de medische keuring en tekende een contract voor tweeënhalf jaar bij Ajax.