Techniek Nederland: schaf btw op reparaties af

De btw op reparaties van elektrische apparaten moet door een nieuw kabinet worden afgeschaft. Daarvoor pleit Techniek Nederland. De koepelorganisatie wil het daarmee aantrekkelijker maken voor mensen om hun tv's en vaatwasser te laten repareren in plaats van te weg te gooien en een nieuwe te kopen.

De brancheorganisatie schaart zich met de oproep achter de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Die had in november ook eenzelfde advies. Nu geldt er nog 21 procent btw.

Circulaire economie

Zowel bij kleding, meubels als consumentenelektronica is er sprake van een wegwerptrend. Er worden steeds meer producten gekocht, en die worden ook weer sneller weggegooid. Tussen 2005 en 2022 is de hoeveelheid consumentenelektronica met bijna 50 procent toegenomen. Dat zijn niet alleen telefoons en broodroosters, maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen.

Op dit moment is het voor consumenten makkelijker en goedkoper om een nieuwe telefoon te kopen als die stuk is. Reparaties zijn vaak duur, en bovendien vaak niet eens voordeliger.

Volgens Techniek Nederland moet er een professionele reparatiemarkt komen. Een groep erkende reparateurs moet dan van alle elektronicaketens en -producenten reserveonderdelen krijgen. Ook zouden winkelketens meer tweedehandsspullen moeten aanbieden.

Recht op Reparatie

In de Europese Unie geldt vanaf volgend jaar het wettelijke recht op reparatie. Met die wet, Right to Repair, moeten apparaten makkelijker te repareren zijn.

Uit het onderzoek van de raad blijkt dat de huidige productie gericht is op het zoveel mogelijk verkopen van producten die minder lang meegaan en dus binnen afzienbare tijd weer aan vervanging toe zijn.

Het rapport Weg van de Wegwerpmaatschappij van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur wees er in november al op dat niet-duurzame producten vaak goedkoper zijn doordat de negatieve effecten op het milieu niet worden doorgerekend in de prijs. Dat weerhoudt consumenten ervan ze aan te schaffen.