Wekdienst 19/1: Verdachte Weiteveen voorgeleid • Milieudefensie start rechtszaak

Eerst het weer: vanmorgen nog plaatselijk enkele sneeuwbuien. Vanmiddag droog en flink wat zon. Maxima tussen 0 graden in het zuiden van Limburg tot 5 graden vlak aan zee.

Goedemorgen! Vandaag wordt de 50-jarige verdachte van het dodelijk geweldsincident in Weiteveen voorgeleid en Milieudefensie maakt bekend tegen welke financiële instelling het een rechtszaak begint.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De 50-jarige verdachte van het dodelijke geweldsincident in Weiteveen wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de man uit Klazienaveen in de cel blijft. Bij het geweldsincident kwamen een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man om het leven.

Milieudefensie begint een klimaat-rechtszaak tegen een financiële instelling. Welke organisatie dat wordt, maakt Milieudefensie bekend tijdens een persconferentie.

Japan wil een sonde, SLIM genaamd, op de maan laten landen. Als dat lukt, is Japan het vijfde land dat daarin slaagt.

Bayern München herdenkt voetballegende Franz Beckenbauer tijdens een herdenkingsdienst in de Allianz Arena. Beckenbauer overleed op 7 januari op 78-jarige leeftijd.

Wat heb je gemist?

De snelweg A44 is tussen Leiden en Wassenaar urenlang afgesloten geweest, in de richting van Den Haag. Rond middernacht bleek de snelweg in een ijsbaan veranderd.

Door de gladheid botsten meerdere auto's tegen elkaar, daarbij vielen voor zover bekend geen gewonden. Rond 03.00 uur werd de snelweg weer opengesteld.

Ook in de rest van het land kan het in de ochtend nog verraderlijk glad zijn: het KNMI heeft tot het middaguur code geel afgekondigd.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het laagje sneeuw van de afgelopen dagen veroorzaakt natuurlijk niet alleen overlast. Sneeuw betekent voor veel mensen ook sleeën, sneeuwpoppen maken en sneeuwballengevechten. In Limburg weten ze er wel raad mee.