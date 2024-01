Ongelukken door gladheid op Nederlandse wegen

Door sneeuwbuien, sneeuwresten en bevriezing kan het glad zijn op de Nederlandse wegen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven, vooralsnog geldt deze door heel het land voor het grootste deel van de dag.

Op meerdere wegen in het land werd het zo glad dat auto's op elkaar botsten, op de A12 bij Bunnik gleed vanmorgen een vrachtwagen van de weg af. De chauffeur bleef ongedeerd.

Op de A5 richting Hoofddorp is de file opgelopen tot ruim een uur door een ongeluk. Door schade aan de vangrail is een rijstrook afgesloten, automobilisten wordt aangeraden via de A9 en de A4 te rijden.

A44 urenlang dicht

Vannacht was de snelweg A44 tussen Leiden en Wassenaar urenlang afgesloten geweest in de richting van Den Haag. Rond middernacht bleek de snelweg in een ijsbaan veranderd, zoals een lokale fotojournalist het omschrijft.

Door de gladheid botsten meerdere auto's tegen elkaar, daarbij vielen voor zover bekend geen gewonden. Rond 03.00 uur werd de snelweg weer opengesteld.

Deze auto's botsten op elkaar op de A44: