A44 bij Leiden uren afgesloten door gladheid, code geel voor hele land

De snelweg A44 is tussen Leiden en Wassenaar urenlang afgesloten geweest, in de richting van Den Haag. Rond middernacht bleek de snelweg in een 'ijsbaan' veranderd, zoals een lokale fotojournalist het omschrijft.

Door de gladheid botsten meerdere auto's tegen elkaar, daarbij vielen voor zover bekend geen gewonden. Rond 3.00 uur werd de snelweg weer opengesteld.

'Verraderlijk glad'

In heel Nederland kan het deze nacht en ochtend 'verraderlijk glad' zijn, zo waarschuwt het KNMI. Voor het hele land geldt daarom code geel. Automobilisten in Limburg worden bovendien gewaarschuwd voor dichte mist, waardoor het zicht kan afnemen tot minder dan 200 meter.

Komende middag zou de gladheid in vrijwel heel Nederland verdwenen moeten zijn.