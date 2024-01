Hunter Biden getuigt toch achter gesloten deuren over zakelijke belangen

Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, gaat toch achter gesloten deuren getuigen over zijn zakelijke activiteiten in het buitenland. Dat heeft zijn advocatenteam bekendgemaakt. Op 28 februari wordt hij ondervraagd door leden van het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer. Dat bestaat voor het merendeel uit Republikeinen.

Republikeinen uit het Huis verdenken Biden junior er al maanden van gebruik te hebben gemaakt van de connecties en reputatie van zijn vader, toen die van 2009 tot 2017 vice-president was onder Barack Obama. Daarvoor is tot nu toe nog geen bewijs opgedoken.

Selectief lekken

Hunter Biden zei vorige maand in een openbare toespraak bij het Capitool, waar het Amerikaanse parlement zetelt, dat hij best wilde getuigen over zijn ondernemingen. Maar dan wel in het openbaar, zodat er niet selectief uit kan worden gelekt door de Republikeinen, zo zei hij. Biden junior en veel andere Democraten vrezen dat de Republikeinen de getuigenis willen gebruiken om Joe Biden zwart te maken, in de aanloop naar de verkiezingen dit najaar.

Republikeinse leden van het Huis dreigden daarna om Hunter Biden aan te klagen voor 'minachting van het Congres', een strafbaar feit. Zo ver is het dus niet gekomen, na onderhandelingen tussen Bidens team en Republikeinen in het Huis. De leider van die laatste groep, parlementariër James Comer, zegt nu dat Biden na zijn geheime getuigenis ook in staat zal worden gesteld om publiekelijk zijn verhaal te doen.

Nieuwsuur maakte eerder deze uitlegvideo over de beschuldigingen en in hoeverre ze zijn vader Joe Biden raken: