Loonkosten in onderwijs het meest gestegen, in landbouw het minst

De loonkosten zijn de afgelopen jaren het meest gestegen in het onderwijs, blijkt uit berekeningen van het CBS. Medewerkers met dezelfde leeftijd en hetzelfde opleidingsniveau zijn tussen 2012 en 2022 in het onderwijs 26,6 procent meer gaan verdienen.

Ook in de sectoren zorg en welzijn (26,1 procent) en informatie en communicatie (25,9 procent) zijn de loonkosten met meer dan een kwart gestegen. In de landbouw en visserij was de toename met 11,5 procent het kleinst.

Prijs van arbeid

Het CBS spreekt over de 'prijs van arbeid'. Dat zijn de loonkosten per gewerkt uur, gecorrigeerd voor zogenoemde structuureffecten. Daarvan is sprake als de samenstelling van het personeelsbestand verandert, bijvoorbeeld qua leeftijdsopbouw en opleidingsniveau. In veel sectoren stijgen de loonkosten mede doordat er meer 'dure' medewerkers rondlopen.

Tel je die structuureffecten mee, dan zijn de loonkosten in de industrie het meest gestegen: 29,3 procent. In de industrie werkten in 2022 meer 45-plussers dan in 2012, en ook 8 procent meer hoogopgeleiden. Als je hiervoor corrigeert, blijft er in de industrie voor werknemers met vergelijkbare eigenschappen een stijging van 23 procent over.

Minder 'dure' medewerkers

In het onderwijs is het structuureffect juist negatief. Daar waren in 2022 dus juist minder 'dure' medewerkers dan in 2012. Daardoor bleef de totale loonkostenstijging in het onderwijs beperkt tot 24,2 procent, maar gecorrigeerd voor structuureffecten is de stijging hier dus het hoogst.

In de cijfers zijn de loonkosten van 2023 nog niet meegenomen. Toen gingen veel lonen fors omhoog om de hoge inflatie te corrigeren.