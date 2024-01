Voormalig wereldkampioen polsstokhoogspringen Barber (29) overleden

De Canadese polsstokhoogspringer Shawn Barber, die in 2015 in Peking de wereldtitel greep, is op 29-jarige leeftijd overleden. Hij overleed in zijn woonplaats Kirkwood, Texas, als gevolg van "medische complicaties".

Barber bedwong bij de WK van 2015 een hoogte van 5,90 meter. Een jaar later werd hij lid van een selecte club van polsstokhoogspringers door over een hoogte van zes meter te springen.