BBB twijfelt toch aan belasting betalen koning, Rutte vindt het een slecht plan

In de Tweede Kamer is de BBB gaan twijfelen over het eerder ingenomen standpunt om de koning in de toekomst belasting te laten betalen over zijn inkomen. "Ik worstel er toch wel mee, ik zie toch heel veel haken en ogen", zei BBB-Kamerlid Keijzer bij het debat over de begroting van de koning.

Dit kan betekenen dat er op termijn misschien toch geen tweederdemeerderheid is om de grondwet te wijzigen. Als BBB het plan niet zou steunen is er nog wel in de Tweede Kamer een tweederdemeerdeheid, maar niet in de Eerste Kamer waar BBB de grootste partij is. En die steun in de Eerste Kamer is op termijn nodig om het inkomen van koning Willem-Alexander en een deel van zijn familie door de Belastingdienst aan te laten slaan.

24/7 koning

Keijzer uitte haar twijfels nadat premier Rutte allerlei argumenten had gegeven om te onderbouwen dat belasting betalen voor de Oranjes een slecht plan is. Hij is er al jaren tegen en hield de Tweede Kamer opnieuw voor dat het "zeer ingewikkeld proces" is.

Hij vindt dat de koning geen gewone burger is, maar "24/7" koning. Ook merkte hij op dat de Kamer het over de uitvoering van de belastingheffing oneens is. PVV, D66 en linkse partijen willen bijvoorbeeld dat de koning er niets bijkrijgt, waardoor zijn inkomen erop achteruit zal gaan. NSC wil dat juist weer niet.