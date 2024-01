Student redt vrouw uit te water geraakte auto in Delft

Op deze beelden is te zien hoe de student in het water springt:

De student, die liever niet met zijn naam wil worden genoemd, zag het ongeluk op de eerste verdieping van zijn studentenhuis gebeuren. "Ik keek uit het raam en zag voor me aan de overkant van de gracht een auto wegslippen en in de gracht vliegen", zegt hij tegen Omroep West . "Terwijl de auto erin vloog, ging-ie over de kop. Ik zag het gebeuren en sprintte naar buiten en riep ondertussen iedereen uit het huis om mee te gaan."

Het ongeluk gebeurde in het centrum van de stad. Volgens de politie was de automobiliste door gladheid van de weg geraakt. Het voertuig belandde vervolgens ondersteboven in de gracht. "De student maakte een held van zichzelf door zijn actie", zegt de politie.

In Delft is vanmiddag een vrouw uit een te water geraakte auto gered door een student. Volgens de politie bedacht de 23-jarige man zich geen moment en sprong hij in het ijskoude water om haar uit de auto te halen.

Ruit stukgeslagen

Eenmaal buiten zagen ze de auto op zijn kop in het water zinken. "Ik riep naar de overkant en vroeg of er iemand in zat. Toen zei iemand: 'ja!'", zegt de student. Dat was het moment dat hij zijn shirt uittrok en in de gracht sprong, waar voor een deel nog ijs op lag.

"Dat was best even koud", blikt hij terug. "Toen zwom ik naar de auto. Ik zag iemand in de auto zitten, een vrouw. Ze sloeg in blinde paniek met haar handen op het raam", vertelt de student. "Toen zag ik dat het menens was. Ze kwam er zelf niet meer uit."

Het lukte niet meteen om de vrouw uit de auto te krijgen. De student vertelt dat zijn huisgenoten op de kade een steen in het water gooiden, waarmee hij tevergeefs probeerde een ruit kapot te slaan. Vervolgens kwam er een hakbijl tevoorschijn, maar die bleek te groot om te gooien. Uiteindelijk werd er een hamer in het water gegooid, waarmee hij wel een ruit kon stukslaan.

Taartje gegeten

Hij trok de vrouw uit de auto en wist haar veilig op de kant te krijgen. "Toen ben ik gelijk onder de warme douche gestapt." Hoe lang het allemaal heeft geduurd, weet hij niet precies. "Het voelde heel lang, maar het was waarschijnlijk twee minuten."

De student weet nog wel dat de vrouw in shock was toen ze eenmaal op de kade stonden. Na de reddingsactie en een warme douche heeft hij haar nog even gesproken. "Ze was onderweg om haar drie kinderen op te halen van de school hier om de hoek. Ze is enorm geschrokken."

De vrouw is hem heel dankbaar, vertelt hij. "Ze gaf me knuffels en we hebben binnen nog even thee gedronken met elkaar. Ook haar man kwam langs en gaf me een knuffel." Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam langs om haar dankbaarheid uit te spreken. "Ze kwam langs met taart, dus we hebben samen nog een taartje gegeten."