Oekraïne: drone trof doel in Sint-Petersburg

Oekraïne heeft bevestigd dat het vannacht een drone-aanval heeft uitgevoerd op een doel in Sint-Petersburg. Volgens minister Kamysjin van Industrie legde de drone een afstand af van 1250 kilometer naar de Russische miljoenenstad. Het is voor het eerst sinds de Russische invasie bijna twee jaar geleden dat Sint-Petersburg het doelwit was, schrijft de Kyiv Post.

Het Russische ministerie van Defensie zei vanochtend al dat er een aanval was geweest op een oliedepot in de stad. De drone zou zijn onderschept en er zou geen schade zijn aangericht. Dat laatste werd tegengesproken door Oekraïense media. Die meldden dat er schade is ontstaan door brand die uitbrak door neerstortende brokstukken.

Van Oekraïense makelij

Minister Kamysjin sprak in het Zwitserse Davos op het World Economic Forum kort over de aanval. Volgens hem trof de drone wel degelijk doel, al lichtte hij dat niet toe. Hij zei dat het ging om een drone van Oekraïense makelij, die omgerekend iets meer dan 320 euro heeft gekost.

De uitspraken kunnen niet worden geverifieerd. Wel is bekend dat Oekraïne sinds enige tijd bezig is met de productie van drones met een groot bereik.

Oekraïne zelf werd op zijn beurt vannacht ook aangevallen vanuit Rusland. Volgens Kyiv vuurde Rusland tientallen drones en een aantal raketten af. In verschillende plaatsen ontstond schade.