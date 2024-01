Barcelona komt achter tegen derdedivisionist, maar voorkomt blamage in Spaanse beker

FC Barcelona is met de schrik vrijgekomen in het bekerduel met derdedivisionist Unionistas de Salamanca. Barcelona, waar Frenkie de Jong in de basis stond en zijn tweehonderdste wedstrijd speelde, maakte zeker in de eerste helft een zwakke indruk en kwam zelfs op achterstand. Toch sleepten de Catalanen er een 3-1 zege uit.

Na ruim een halfuur kwam Unionistas op 1-0 door een rake knal van Álvaro Gómez. Barcelona had veel balbezit, maar creëerde niet veel en een stunt leek in de maak voor de thuisploeg.

Vlak voor rust werd de gemoedstoestand van de Catalanen er iets beter op, toen Ferran Torres vrij kon doorlopen en de gelijkmaker noteerde.

Harde knal Koundé

Na de pauze bleef de machine een tijd haperen bij Barcelona, maar twintig minuten voor tijd haalde Jules Koundé hard uit. Hij liet hij doelman Iván Martínez Marqués kansloos.

Even later besliste Alejandro Baldé het duel met de 3-1. In de slotminuten kreeg Unionistas nog een paar kansen, maar Barcelona kwam niet meer in de problemen en is door naar de kwartfinales.

Woensdag plaatste Girona zich, mede door een doelpunt van Daley Blind, al voor de volgende ronde. Ook Celta de Vigo, Real Sociedad, Sevilla FC, Athletic Club en RCD Mallorca zitten bij de laatste acht. Later vanavond spelen Atlético en Real Madrid tegen elkaar in de achtste finales.