Atlético wipt Real na verlenging uit de beker, Barcelona voorkomt blamage

In de blessuretijd kwam de Koninklijke weer op gelijke hoogte na een grote fout van Oblak. De Sloveen kwam uit zijn doel na een vrije trap van Luka Modric, maar greep mis en de bal gleed door zijn handen het doel in. Ondertussen groeiden de frustraties bij beide kanten, wat leidde tot een paar onvriendelijkheden.

In de 38ste minuut zette Samuel Lino Atlético op voorsprong, juist in een fase waarin Real eigenlijk de betere kansen had.

Na rust waren de rollen omgedraaid. Real-doelman Andrij Loenin en Antonio Rüdiger hadden een misverstand voor het eigen doel. Loenin zat mis en Álvaro Morata profiteerde.

Grote kansen bleven daarna lange tijd uit, maar met nog een kwartier te gaan schoot Rodrygo op de lat. Het bleek een aankondiging van wat ging komen, want even later tekende Joselu voor de gelijkmaker. Daarmee konden beide ploegen zich opmaken voor een verlenging.

Griezmann toch belangrijk

In die verlenging was het Antoine Griezmann, die in de eerste 99 minuten nog niets had klaargespeeld, die met een knappe bal vanuit een lastige hoek Loenin passeerde. Even daarvoor was Memphis Depay ingevallen bij de thuisploeg.

Met nog tien minuten te gaan dacht Real voor de derde keer op gelijke hoogte te komen, maar Bellingham stond even daarvoor buitenspel, waardoor het feest niet doorging.

Een counter in de 119de minuut deed Real uiteindelijk definitief de das om. Rodrigo Riquelme scoorde op aangeven van Memphis, waardoor Atlético met 4-2 won.

Barcelona voorkomt blamage

FC Barcelona kwam met de schrik vrij in het bekerduel met derdedivisionist Unionistas de Salamanca. Barcelona, waar Frenkie de Jong in de basis stond en zijn tweehonderdste wedstrijd speelde, maakte zeker in de eerste helft een zwakke indruk en kwam zelfs op achterstand. Toch sleepten de Catalanen er een 3-1 zege uit.