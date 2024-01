Schippers schrijft VVD-leden brief met uitleg over ja-stem spreidingswet

VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Edith Schippers heeft een brief geschreven aan de leden van de partij om uitleg te geven over de goedkeuring van de veelbesproken spreidingswet.

Dinsdag stemden de VVD-leden in de Eerste Kamer voor de wet om asielzoekers beter over de Nederlandse gemeenten te verdelen. Maar VVD-leider Yesilgöz en de Tweede Kamer-fractie zijn juist tegen deze wet.

Na de ja-stem van de VVD-senatoren brak er al snel onrust uit onder partijleden, die zich afvroegen of Yesilgöz wel voldoende gezag heeft als de Eerste Kamerfractie zich tegen haar koers kan keren.

Noodgrepen

De onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet kwamen woensdag meteen op scherp te staan. PVV-leider Wilders, die mordicus tegen de spreidingswet is, zei dat er "een probleem" is - terwijl er radiostilte was afgesproken. Want de PVV wil zeker weten dat wat hij met Yesilgöz afspreekt, door haar senatoren wordt gesteund.

Schippers geeft in haar brief aan de leden nu tekst en uitleg over de afwegingen om voor de wet te stemmen. De asielopvang loopt vast, er moeten allerlei noodgrepen worden toegepast en VVD-bestuurders hebben "een dagtaak" aan het organiseren van noodopvang, aldus Schippers. Ook hebben burgemeesters, commissarissen van de Koning, het aanmeldcentrum Ter Apel, het COA en de IND gevraagd of de wet er kon komen.

Niet ideaal

Verder benadrukt Schippers dat de Eerste Kamer een andere rol heeft dan de Tweede Kamer. De senaat is er om de oordelen of een wet rechtmatig, uitvoerbaar of handhaafbaar is. Ook ziet Schippers dat er inmiddels meer partijen voor strenge instroombeperkende maatregelen zijn en dat dit de beste manier is om de problemen met de opvang op te lossen. "De wet is in zijn huidige vorm niet ideaal, maar biedt een oplossing voor een deel van de problemen."

Ze maakt ook nog duidelijk dat de VVD-senatoren, net als de onderhandelende partijen, de hoge instroom omlaag willen. "Om misverstanden te voorkomen: wij vinden dit net zo belangrijk als de Tweede Kamer."

Volgende week zaterdag houdt de VVD een congres. Daar zal duidelijk worden hoe de leden denken over de koers van Yesilgöz en de keuze van de senaatsfractie.