Verwarde vrouw aangetroffen in bed Koninklijk Paleis Brussel

In het Koninklijk Paleis van Brussel is vannacht een verwarde vrouw aangetroffen. Ze lag te slapen in een bed in een appartement in het paleis, meldt Het Nieuwsblad.

Het gaat om een 46-jarige Spaanstalige vrouw. De politie heeft haar aangehouden en ze is naar een ziekenhuis gebracht. Er is een procedure in gang gezet om de vrouw te laten opnemen in een psychiatrische instelling.

Hoe de vrouw binnen kon komen in het paleis, is niet duidelijk. Koning Filip was zelf niet aanwezig in het gebouw aan het Warandepark in Brussel. Het paleis is de ambtswoning van de koning, hij woont samen met zijn gezin in een kasteel in Laken. In het Koninklijk Paleis ontvangt hij politici, buitenlandse gasten en andere genodigden.

Buckingham Palace

Het is niet voor het eerst dat mensen een koninklijk paleis binnendringen. In het Verenigd Koninkrijk is het onbevoegden zelfs meerdere keren gelukt om binnen te dringen in Buckingham Palace, waar de Britse vorst woont.

Het meest geruchtmakende incident gebeurde in 1982, toen een indringer wist door te dringen tot de slaapkamer van koningin Elizabeth, die op dat moment in bed lag.