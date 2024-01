'Politie maakte cruciale fouten rond schietpartij Texas'

De politie heeft cruciale fouten gemaakt in de reactie op de schietpartij op een basisschool in Uvalde in Texas in 2022. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat vandaag is gepubliceerd. Bij de schietpartij kwamen 19 kinderen en twee leraren om. Het ministerie van Justitie spreekt van een tekort aan "leiderschap, besluitvorming, tactiek, beleid en training" bij het politiekorps dat moest ingrijpen toen er een schutter rondliep op de Robb Elementary School. Hierdoor ontstond een warrige reactie en een late confrontatie met de schutter. De onderzoekers concluderen dat agenten onmiddellijk een klaslokaal hadden moeten binnendringen om de schietpartij te stoppen. In plaats daarvan lieten ze de dader meer dan een uur met de slachtoffers in een klaslokaal blijven. Een interventieteam onder leiding van de grenspolitie viel uiteindelijk het klaslokaal binnen en doodde de schutter, de 18-jarige Salvador Ramos. De reactie van de politie op het bloedbad werd hevig bekritiseerd nadat bekend werd dat de gealarmeerde agenten meer dan een uur in een gang hadden gewacht, terwijl de schutter zich in een klaslokaal had verschanst. Tegelijkertijd belden mensen in paniek het alarmnummer vanuit het schoolgebouw. Bekijk hier de beelden. Ze kunnen als schokkend ervaren worden:

Een lokale krant in Texas heeft beveiligingsbeelden gepubliceerd van de dodelijke schietpartij op een basisschool in Uvalde. Daarop is te hoe de schutter de school binnenloopt, schiet, en hoe de politie daarna 77 minuten wacht voordat er wordt ingegrepen. - NOS

In een rapport uit juli 2022 werd het chaotische optreden ter plaatse al beschreven en geconcludeerd dat de wetshandhavers "er niet in slaagden prioriteit te geven aan het redden van de levens van onschuldige slachtoffers boven hun eigen veiligheid." Het onderzoek van het ministerie van Justitie wil een onafhankelijke analyse van de gebeurtenissen bieden. Hieruit moeten autoriteiten die moeten reageren op schietpartijen lessen trekken.

Tijdlijn van de aanslag in Uvalde: 11.28 uur: Salvador Ramos belandt met zijn auto in een greppel bij de school, stapt uit en begint te schieten. 11.30 uur: De eerste melding bij alarmnummer 911 van een auto-ongeluk en een man met een vuurwapen. 11.33 uur: Ramos gaat de school binnen en begint te schieten in een klaslokaal. 11.35 uur: Zeven agenten komen ter plaatse, drie gaan naar binnen. Twee van hen lopen schampschoten op. De deur van het lokaal gaat dicht. 11.37 uur: De schutter vuurt 16 kogels af in 7 minuten tijd. 12.03 uur: Er zijn 19 agenten in de gang. Iemand meldt vanuit het lokaal bij 911 dat er meerdere doden zijn. Er volgen daarna nog meer telefoongesprekken naar het alarmnummer vanuit het lokaal. 12.15 uur: Een team van de grenspolitie arriveert. 12.21 uur: Tijdens een van de oproepen naar 911 worden drie schoten gehoord. 12.46 uur: Een beller vanuit het lokaal zegt tegen 911: "Alsjeblieft, stuur nu de politie." 12.50 uur: Agenten vallen het lokaal binnen en doden de verdachte.