Zes politiemedewerkers Rotterdam bestraft om seksistische appjes

De Rotterdamse politie heeft zes medewerkers bestraft vanwege vrouwonvriendelijke, discriminerende en andere ongepaste opmerkingen in een WhatsAppgroep. Een van hen is ontslagen, de straffen van de andere vijf lopen uiteen van voorwaardelijk ontslag tot een schriftelijke waarschuwing.

De politie kondigde in september aan dat er een oriënterend onderzoek kwam naar de WhatsAppgroep. Er zaten negen medewerkers van het team arrestantentaken in, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan onder meer seksistische berichten. Het ging om een privé-WhatsAppgroep.

Het oriënterend onderzoek wees uit dat drie groepsleden geen actieve rol in de chat hadden. Wel kregen zij een schriftelijke waarschuwing omdat ze hun collega's niet hadden aangesproken op hun uitlatingen.

Tegen de andere zes kwam er een disciplinair onderzoek. Daaruit volgen nu de straffen. De zwaarte is onder meer afhankelijk van de mate waarin ze zelf ongepaste uitlatingen deden en de ernst daarvan.

De zwaarste straf was ontslag, andere groepsleden hebben bijvoorbeeld verlofuren moeten inleveren of zijn voorwaardelijk ontslagen, met een proeftijd van twee jaar. Vier mensen zijn overgeplaatst naar andere teams. Verder moeten alle bestrafte medewerkers een bewustwordingstraject volgen over diversiteit en inclusie.

Teleurgesteld

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke is zeer teleurgesteld over het gedrag van de zes, die geen leidinggevende functie hadden. "Van iedere medewerker uit mijn eenheid verwacht ik dat zij collega's en burgers respectvol behandelen en elkaar erop aanspreken als dat niet gebeurt", zegt hij in een reactie op de straffen. "Met hun gedrag schaden zij het vertrouwen in de politie."

Het is niet voor het eerst dat Rotterdamse politiemedewerkers in opspraak komen om kwetsende appjes. In 2020 bleek dat agenten zich in een WhatsAppgroep van hun basisteam racistisch hadden uitgelaten. Zij werden schriftelijk berispt en later overgeplaatst.