Grootste militaire NAVO-oefening in decennia: 90.000 militairen doen mee

De NAVO houdt binnenkort de grootste militaire oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Er zullen ongeveer 90.000 militairen aan meedoen, zei NAVO-opperbevelhebber Chris Cavoli na een top in Brussel. De oefening, die Steadfast Defender 24 heet, duurt van februari tot in mei. De praktische voorbereidingen beginnen volgende week. In september kwamen al berichten naar buiten over de oefening, die vooral is bedoeld om een duidelijk signaal af te geven aan Rusland. Toen werd nog gesproken over ruim 40.000 deelnemende militairen, maar dat aantal zal dus flink hoger liggen. Baltische Staten Waarschijnlijk vindt de oefening plaats in de Baltische Staten, Polen en Duitsland. De deelnemende troepen komen uit de 31 NAVO-lidstaten en kandidaat-lidstaat Zweden. De Britse minister Shapps van Defensie maakte eerder deze week al details bekend over de bijdrage van zijn land. De Britten leveren onder meer 20.000 manschappen, net als een vliegdekschip, F-35-straaljagers en surveillancevliegtuigen.

Met een omvang van 90.000 militairen is Steadfast Defender 24 de grootste NAVO-oefening sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie in 1991. De grootste sindsdien was Trident Juncture, in 2018 in Noorwegen. Daaraan deden zo'n 50.000 militairen mee.