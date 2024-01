Man (82) neergestoken op fietspad Rotterdam, verdachte aangehouden

In Rotterdam is een 82-jarige man uit Maassluis zwaargewond geraakt na een steekincident. De politie heeft een 46-jarige man uit Polen aangehouden.

Het slachtoffer werd even na 10.00 uur neergestoken op een fietspad in het stadsdeel Overschie. Toen agenten hem vonden, lag hij met zware verwondingen op de weg. Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie is de situatie van de man "onverminderd zorgelijk".

Direct na de steekpartij is in de buurt een verdachte aangehouden, meldt regionale omroep Rijnmond. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Op de plek van het steekincident is een mes in beslag genomen en zijn andere sporen veiliggesteld.