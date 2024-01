Man (62) die zwaar gehandicapte zus misbruikte veroordeeld tot 9 jaar cel

De 62-jarige Petrus M. uit Oss is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor het misbruiken van zijn zwaar gehandicapte zus. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag bepaald. De rechter volgt daarmee de eis van het Openbaar Ministerie.

M. haalde zijn zus regelmatig op uit de instelling waar zij woont. Vervolgens werd ze seksueel misbruikt door andere mannen, waarmee M. daarna nog geregeld seks had. De vrouw is 71 jaar en heeft het niveau van een kind van anderhalf. M. was haar wettelijke vertegenwoordiger na het overlijden van hun ouders.

Verwondingen

Twee andere mannen (56 en 81) zijn veroordeeld voor respectievelijk drie jaar en zes maanden, schrijft Omroep Brabant. Nadat M. de 56-jarige man uit Uden afgelopen zomer had bezocht met zijn zus, ontdekte personeel in de instelling verwondingen aan haar lijf en bloed in de luier die zij droeg. De politie werd gewaarschuwd en M. werd aangehouden.

Een derde verdachte (70) uit Tilburg werd vandaag vrijgesproken, omdat hij bij het zien van de vrouw gelijk aangaf geen seks met haar te willen hebben vanwege haar duidelijk zware handicap.

Toerekeningsvatbaar

De officier van justitie neemt M. zijn daden jegens zijn zus zeer kwalijk. "Ze kon niks zelfstandig en ze kan niet praten. Daarom kan zij ook niks verklaren." Volgens de aanklager gebruikte M. gebruikte zijn zus als een 'levende sekspop' om zelf in contact te komen met andere mannen.

Hoewel M. volledig toerekeningsvatbaar is, maakt de officier van justitie zich zorgen over de manier waarop hij in het leven staat. Hij heeft "weinig empathie voor anderen" en werkt niet goed mee aan onderzoeken.