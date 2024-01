Bijna 5 jaar cel geëist tegen Poetin-criticus die is veroordeeld voor MH17-ramp

In Rusland is een celstraf van vier jaar en elf maanden geëist tegen Poetin-criticus Igor Girkin, meldt staatspersbureau RIA Novosti. De openbaar aanklager beschuldigt hem van het aanzetten tot extremisme. In Nederland is hij veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17.

Girkin zit sinds vorig jaar juli vast, in afwachting van de eis. Hij had kritiek geuit op president Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Zo stuurde hij beledigingen aan Poetin via zijn Telegram-kanaal, dat 760.000 volgers heeft. Hij drong er bij de president op aan om de macht over te dragen "aan iemand die capabel en verantwoordelijk is", aldus het Britse persbureau Reuters.

Ook bekritiseerde hij defensieminister Sjojgoe en zei dat de "speciale militaire operatie" in Oekraïne niet goed wordt aangepakt. Girkin hield het niet alleen bij online kritiek. Hij verzamelde een groep mensen om zich heen, ook wel de 'Club van Boze Patriotten' genoemd, die Rusland moesten gaan redden.

MH17

In november 2022 werd Girkin bij verstek tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. Op het moment van de ramp vochten in het gebied door Rusland gesteunde rebellen tegen het Oekraïense leger. Girkin was toen de minister van Defensie van rebellenrepubliek Donetsk (DPR).

Hij stuurde de eenheden aan en hield daarbij contact met Rusland. Later werd Girkin door Rusland teruggeroepen, omdat hij te veel zijn gang kon gaan in het gebied. Girkin ontkent zelf alle betrokkenheid bij de vliegramp waarbij 298 mensen omkwamen. De uitspraak wordt op 25 januari verwacht.