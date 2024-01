Martens had niet in planning om nu al trainer AZ te worden: 'Niveau snel omhoog'

Maarten Martens leidde donderdag zijn eerste training als hoofdtrainer van AZ. Heel anders ervaarde de 39-jarige Belg het niet, zijn nieuwe rol als opvolger van de woensdag ontslagen Pascal Jansen.

"Puur het training geven blijft hetzelfde. Toen ik gisteravond naar bed ging, voelde het wel anders...", geeft Martens toe. Als speler werd hij in 2009 kampioen met AZ, de afgelopen jaren werkte hij bij de club als trainer van Jong AZ en dit seizoen assistent van Jansen.

Woensdag hoorde hij over het ontslag van Jansen. En, niet veel later, dat hij de opvolger moest worden. "Toen ik 's ochtends naar de club kwam, had ik niet het gevoel dat ik het die avond over zou moeten nemen."

Hij weet wat hem te wachten staat: "Wij moeten zo snel mogelijk het niveau weer omhoog krikken."

'Wrang gevoel'

Martens begint met een dubbel gevoel aan zijn nieuwe klus. "In eerste instantie was er vooral het wrange gevoel dat het ons niet helemaal gelukt is. Het is niet dat we heel ver weg zijn, maar de laatste tijd was het niet zoals we het met zijn allen willen."

Na een sterke start van het seizoen, met acht zeges in de eerste tien duels, zakte het in bij AZ. Prestaties vielen tegen en het spel sprankelde niet meer. "We hadden gehoopt het tijdens het trainingskamp in de winterstop in goede banen te leiden", aldus Martens. "Als dat dan niet lukt, en de hoofdtrainer gaat eruit, voelt dat niet fijn."