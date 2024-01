Watergebruik in Algarve en Catalonië aan banden vanwege aanhoudende droogte

In een aantal regio's in Portugal en Spanje wordt vanwege de enorme droogte het watergebruik aan banden gelegd. De beperkingen gelden in de Portugese Algarve en het Spaanse Catalonië, waarin de stad Barcelona ligt. In de Algarve wordt de watervoorziening in steden met 15 procent verminderd. Dat geldt ook voor hotels en golfbanen. Landbouwbedrijven moeten het met een kwart minder water doen. De maatregelen zijn gezien de droogte onvermijdelijk, zei de Portugese minister Cordeiro van Milieu. "Als we het gebruik niet terugdringen kunnen we in de Algarve aan het eind van het jaar zonder openbare drinkwatervoorziening komen zitten." De problemen spelen niet overal in Portugal; de waterreservoirs zijn gemiddeld voor bijna driekwart vol. Maar in de Algarve zijn de waterbergingen maar voor gemiddeld een kwart gevuld. Een jaar geleden was dat nog 45 procent. Het Portugese milieuagentschap zei vorige week dat dit het gevolg is van "tien jaren van droogte".

Correspondent Spanje en Portugal Miral de Bruijne: "Droogte is op het Iberisch schiereiland al jaren een groot probleem, maar plaatselijk zijn er grote verschillen. Deze week had je in Madrid bijvoorbeeld de hele week een paraplu nodig. En de herfst van 2023 was in Spanje volgens de metingen de vijfde meest regenachtige herfst van de 21ste eeuw. Maar zo'n gemiddelde zegt niets over hoe droog of nat het in alle delen van het land is geweest. Want in bijvoorbeeld Catalonië en Andalusië is weer weinig regen gevallen. Het probleem van droogte is op dit moment dus groot, maar verschilt sterk per regio."

In de Spaanse regio Catalonië is de situatie niet veel beter. Het gebied in het noordoosten kampt met de ergste droogte die ooit is gemeten. In een aantal plaatsen in Catalonië wordt de waterdruk al verlaagd. De autoriteiten gaan meer maatregelen nemen zodra de reservoirs voor 16 procent zijn gevuld. Dat duurt mogelijk niet lang meer, want de waterbergingen zijn nu nog maar voor 16,2 procent vol. Verbod op vullen zwembad Verder geldt er een verbod op het vullen van zwembaden, ook in de toerismebranche. Douches bij buitenzwembaden en op stranden mogen niet worden gebruikt. In de zuidelijke regio Andalusië, met steden als Sevilla, Cordoba en Málaga, volgen eveneens maatregelen als er de komende maanden te weinig regen valt. In een aantal steden is de waterdruk 's nachts al verlaagd. Boer Afonso Martín uit Andalusië vertelde vorig jaar over de gevolgen van de droogte voor zijn handel: