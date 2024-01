Thai moet 50 jaar de cel in vanwege majesteitsschennis

Een 30-jarige man moet in Thailand 50 jaar de cel in vanwege majesteitsschennis op Facebook, zeggen zijn advocaten. Het gaat volgens hen om de hoogste straf voor majesteitsschennis die ooit in het koninkrijk is opgelegd.

Mongkol Thirakot werd in april 2021 opgepakt tijdens een demonstratie voor de vrijlating van politieke gevangen. Het jaar ervoor vonden in Thailand massale protesten plaats tegen de omstreden wetgeving. Sindsdien zijn honderden mensen veroordeeld voor majesteitsschennis.

Thirakot werd na zijn arrestatie veroordeeld tot 28 jaar celstraf vanwege veertien gevallen van majesteitsschennis. In hoger beroep werd hij schuldig bevonden aan nog eens elf aanklachten. Daarom kreeg Thirakot er 22 jaar cel bij.

Wat de online kledingverkoper precies heeft geplaatst is niet duidelijk. Zijn advocaat zegt dat dat Thirakot niets verkeerd heeft gedaan. De man is van plan in cassatie te gaan.

87 jaar cel

Tot dusver was de hoogste straf voor Anchan Preelert, een ambtenaar. Zij werd in 2021 veroordeeld tot 87 jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis. Omdat ze schuld had bekend, werd de celstraf uiteindelijk 43 jaar.

De wet die mensen ervan moet weerhouden om kritiek te leveren op koning Rama X en zijn familieleden, wet 112, heeft volgens advocatengroep Thai Lawyers for Human Rights geleid tot zeker 262 strafzaken.

De Thaise wet rond majesteitsschennis is een van de strengste ter wereld. Internationale mensenrechtenorganisaties uiten geregeld kritiek op de hoge straffen die met de wet gepaard gaan en stellen dat die wordt gebruikt om critici het zwijgen op te leggen.