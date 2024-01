Huiberts over ontslag Jansen: 'Bang dat we doelstellingen niet zouden halen'

AZ begon het seizoen met acht overwinningen in tien wedstrijden. "De op een na beste start in de clubhistorie", weet Huiberts. "Daarna werden de resultaten minder en was het voetbal minder sprankelend. Daar ga je het gesprek met elkaar over aan om tot een oplossing te komen."

Deze week, na de bekerontsnapping tegen de amateurs van Quick Boys, besloten Huiberts en algemeen directeur Robert Eenhoorn in te grijpen. "Wij hebben onze heldere doelstellingen en we willen ergens terecht komen. Als de lijn van de laatste maanden wordt doorgezet, gaan we die doelstellingen niet halen. Dat heeft ons bewogen om deze beslissing te nemen."

Van assistent naar hoofdtrainer

Jansen werd in december 2020 van assistent gepromoveerd tot hoofdtrainer in Alkmaar na het ontslag van Arne Slot. In april 2021 tekende Jansen een contract tot de zomer van 2023. In maart 2023 werd die verbintenis verlengd tot medio 2025.

Onder Jansen eindigde AZ als derde (2021), vijfde (2022) en vierde (2023). In de Conference League schopte AZ het vorig seizoen tot de halve finales, dit jaar was een niet bijzonder sterke poule het eindstation voor de club.