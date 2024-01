Aboutaleb neemt maatregelen tegen youtuber die zorgde voor chaos

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb neemt maatregelen tegen youtuber Divaio (21). Zijn weggeefactie zorgde vrijdagavond voor chaos in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Bij een volgende overtreding moet Divaio een boete betalen. Aboutaleb dreigt daarnaast met een gebiedsverbod, schrijft regionale omroep Rijnmond.

De youtuber beloofde in het winkelcentrum een spelcomputer weg te geven aan een van zijn ruim 100.000 volgers. Die oproep zorgde voor grote drukte en flinke onrust: aanwezige jongeren staken vuurwerk af en vielen de politie aan.

Uiteindelijk moest het winkelcentrum dicht en was de hulp van politie en ME nodig om de orde herstellen. Een aantal aanwezige winkeliers en klanten vertelde de regionale omroep vorig weekend dat zij een angstige avond hebben beleefd.

Geen vergunning

De weggeefactie was niet aangemeld als evenement bij de gemeente en er was dus geen vergunning voor verleend, terwijl dit wel had gemoeten. "Wat hier gebeurd is, kan niet", oordeelde Aboutaleb vandaag in een debat met de gemeenteraad. "Daarom zal ik de youtuber een last onder dwangsom opleggen."

Bij een volgende overtreding krijgt Divaio dus een flinke boete. Daarnaast wordt de youtuber de komende tijd "nauwlettend in de gaten gehouden" en uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis.

Aboutaleb beloofde de raad ook in overleg te gaan met andere burgemeesters, om te voorkomen dat acties zoals deze in de toekomst uit de hand lopen. In november zorgde Divaio ook al voor onrust met een weggeefactie, toen in het centrum van Den Haag.

Gebiedsverbod

De Rotterdamse burgemeester zei bezig te zijn met het opbouwen van een dossier tegen de youtuber. "Als hij dit nog een keer flikt, riskeert hij een gebiedsverbod", zei Aboutaleb. "Als hij een spelcomputer wil weggeven, kan hij die ook op het gemeentehuis afgeven. Dan zorg ik dat het apparaat een goede bestemming krijgt."

Andere video's

Divaio vertelde vorige week aan Rijnmond dat hij het vervelend vindt hoe de weggeefactie is verlopen. "Ik had niet verwacht dat de politie zou moeten uitrukken. Ik ben zeker van plan het voortaan anders te doen, wellicht zelfs een ander soort video's te maken." De 21-jarige Divaio maakt zogenoemde prankvideo's: filmpjes waarin hij mensen voor de gek houdt.