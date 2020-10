Problemen bij CoronaMelder: app niet altijd ingezet bij positieve test

Dat gebeurt door een code door te geven aan de bron- en contactonderzoeker, bedoeld om te voorkomen dat mensen zich per ongeluk of voor de grap als besmet melden. Dan zouden mensen onnodig bang kunnen worden en in quarantaine moeten. Ook moet de bron- en contactonderzoeker bepalen wat de eerste ziektedag is, om te weten welke contacten precies op de hoogte moeten worden gesteld.

De app werkt grotendeels zonder menselijke tussenkomst: wie hem op zijn smartphone heeft staan, registreert op de achtergrond nieuwe ontmoetingen. Maar om te weten of een van die contacten achteraf het coronavirus bleek te dragen, is tussenkomst van een bron- en contactonderzoeker van vlees en bloed vereist.

Meerdere mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, meldden zich bij de NOS. "Zowel bij mij als bij mijn vriendin is niet om de app gevraagd", zegt bijvoorbeeld Stef, die liever niet met zijn achternaam in de media wil.

Maar precies dat GGD-deel blijft nu dus soms achterwege, waardoor de app niet kan worden ingezet. "Uiteindelijk heb ik de GGD zelf maar gebeld en mijn code gegeven", zegt Stef. "Maar mijn vriendin heeft nog geen notificatie gekregen, dus ik vraag me af of de code is ingevoerd."

Een andere positief geteste appgebruiker werd ook niet om de code gevraagd. "En nu voel ik me te belabberd om de code zelf op te zoeken en door te geven", laat ze weten.

Acht positief geteste personen laten weten de app niet te kunnen hebben inzetten. In twee gevallen kon het alsnog nadat de appgebruiker er zelf over was begonnen.

In beide gevallen twijfelen ze of de app wel succesvol is ingezet. "De code werkte niet en morgen word ik teruggebeld", aldus een van hen. "Dat is negen dagen na de eerste dag dat ik besmettelijk was."

Twee coronapatiënten zeggen dat ze helemaal nog niet zijn gebeld door een bron- en contactonderzoeker. "Ik wacht nog steeds op een belletje", zegt een van hen. Hij wacht inmiddels ruim een week.

Handleiding

Hoe vaak bron- en contactonderzoekers niet om de app vragen, is onduidelijk. Het ministerie van Volksgezondheid, de maker van de app, herkent de signalen. "Daarover hebben we contact opgenomen met de GGD en die gaat ermee aan de slag", laat een woordvoerder weten. Het gaat sowieso niet altijd fout: meerdere andere patiënten die de NOS heeft gesproken, melden desgevraagd dat de onderzoeker zelf over de app begon.

De GGD wijst erop dat vragen om de app in de handleiding voor het bron- en contactonderzoek staat. "Maar we kunnen natuurlijk niet controleren of iedere onderzoeker het ook daadwerkelijk vraagt."

Ook hebben nog niet alle onderzoekers de training gehad om overweg te kunnen met de app. "We konden daarvoor niet in één keer alle contactonderzoekers vrijmaken", aldus de woordvoerder. "Maar ook zonder training zou het moeten lukken."

Niet te springen

Eerder vandaag bleek dat de GGD oorspronkelijk niet stond te springen om de corona-app. De gezondheidsdienst twijfelde twee maanden na aankondiging van de app nog over het nut. Bovendien was de GGD bang dat de app averechts zou werken. Inmiddels is de GGD wel blij met de app.