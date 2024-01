Huldiging vrouwelijke winnaars te zien op nieuwe beelden Elfstedentocht 1942

Mannen in sportieve kleding, vrouwen in nette mantels en rokken. Zo zagen de schaatsers van de Elfstedentocht in 1942 er blijkbaar uit. Het Fries Filmarchief heeft er beelden van ontdekt in zijn archief. De beelden lagen al jaren in het depot, maar konden pas worden bekeken toen het archief een nieuwe scanner kreeg. "Daarmee kunnen we films beeld voor beeld bekijken en opslaan. Zo kwamen we dit unieke materiaal tegen", zegt coördinator Jurjen Enzing tegen Omrop Fryslân. Geen wedstrijd voor vrouwen Op de video zijn fragmenten te zien van de Elfstedentocht op 22 januari 1942. Het vroor met 17 graden, al lijkt dat de deelnemers niet te deren. Hoewel vrouwen destijds alleen mochten meedoen als toerrijder, werden de eerste drie bij de finish toch enthousiast opgewacht. Antje Schaap, Wopkje Kooistra en Sjoerdtje Faber kregen bloemen van de Elfstedenvereniging. Op de video is te zien dat ze als heldinnen werden ontvangen:

