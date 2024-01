Spanningen tussen Iran en Pakistan: een overzicht van wat we nu weten

Pakistan heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran, waarbij meerdere doden zijn gevallen. Een overzicht van wat we nu weten.

Wat is er gebeurd?

Het Pakistaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van twee militante organisaties in buurland Iran. Volgens Iraanse media hebben verschillende raketten een dorp geraakt in de provincie Sistan en Beloetsjistan, die grenst aan Pakistan. Er zijn negen doden gevallen, melden de Iraanse autoriteiten. Pakistan zegt dat er onder meer drones en raketten zijn ingezet bij de aanval.

Waarom deze aanvallen?

De twee landen verwijten elkaar onderdak te bieden aan militante bewegingen. Volgens het Pakistaanse leger waren de aanvallen gericht op terroristische schuilplaatsen op Iraans grondgebied. De actie kan niet los worden gezien van de aanvallen die Iran dinsdag uitvoerde op Pakistaans grondgebied. Toen zei het Iraanse regime dat het aanvallen had uitgevoerd op een militie in Pakistan.

Vanochtend zei Pakistan in een verklaring dat het Iran al meermaals geïnformeerd heeft over de aanwezigheid van terroristen. "Pakistan heeft concreet bewijs aangeleverd van de aanwezigheid en activiteiten van deze terroristen", zegt het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Pakistanen zeggen dat Iran er echter niets tegen heeft gedaan. Overigens klinken soortgelijke verwijten ook uit Iran.

"De regering en het leger stonden onder enorme druk", zegt Abdullah Khan, een analist bij het Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, tegen persbureau AP. "De Iraanse aanvallen werden in de media gevierd en het beeld bij Pakistanen van een sterk leger is niet meer zoals het was. Er moest wel gereageerd worden."

De aanval kreeg van Pakistan de naam 'Marg bar Sarmachar'. 'Marg bar' betekent in het Farsi 'dood aan' en 'sarmachar' betekent in het Beloetsji 'guerrilla'.

Speelt dit conflict al langer?

Al meer dan twintig jaar zijn er opstandelingen actief in de grensregio tussen Pakistan en Iran. Het gaat echter om verschillende groeperingen. Iran voerde dinsdag aanvallen uit op twee bases van de soennitische separatistische groep Jaish al-Adl, een groep die voortkomt uit de voormalige radicaal-islamitische groepering Jundallah.

En aan de andere kant zijn daar het Beloetsjistan Bevrijdingsleger en het Beloetsjistan Bevrijdingsfront, waar de Pakistaanse aanvallen zich vandaag op hebben gericht. Die groep zou vanuit Iran opereren.