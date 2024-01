Chipfabrikant TSMC heeft weg omhoog gevonden, jaaromzet valt wel lager uit

De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft naar eigen zeggen een "uitdagend" jaar achter de rug. De jaaromzet en winst vielen flink lager uit dan een jaar eerder. Sectorbreed was er sprake van een dip. Daar staat tegenover dat het bedrijf halverwege afgelopen jaar de weg omhoog weer heeft gevonden.

De omzet komt uit op omgerekend 63 miljard euro, de winst was 23 miljard euro. Het bedrijf verwacht dat de vraag dit jaar weer toeneemt en dus de omzet zal groeien. Of dat genoeg is om het recordjaar 2022 te evenaren, is de vraag.

TSMC wordt gezien als een van 's werelds belangrijkste chipfabrikanten. Het produceert alleen in opdracht en heeft de bekendste techbedrijven, waaronder Apple en videokaartenmaker Nvidia, als klant. Daarmee heeft het een leidende positie in de industrie.

Vraag naar meest geavanceerde chips

Uit de cijfers die het bedrijf heeft gepubliceerd, blijkt verder dat de vraag naar de meest geavanceerde chips, de zogeheten 3 nanometer, bijna is verdriedubbeld. De vraag ernaar neemt flink toe vanuit datacenters, bijvoorbeeld voor AI-toepassingen, en vanuit smartphonemakers als Apple.

Van oudsher is de productie van TSMC vooral gevestigd in Taiwan. Inmiddels is het steeds meer aan het uitbreiden op andere continenten. Zowel in Japan, de VS als in Europa (Duitsland) worden fabrieken gebouwd, zijn ze bijna af of is de bouw ervan in voorbereiding. Wel houdt TSMC de allernieuwste technologie voor zichzelf.

Voor het produceren van de meest geavanceerde chips is TSMC volledig afhankelijk van de Nederlandse chipmachinemaker ASML. Dat bedrijf komt volgende week met jaarcijfers.