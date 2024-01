Radiopresentator Ghislaine Plag onderscheiden met Marconi Oeuvre Award

Radiopresentator Ghislaine Plag is dit jaar de winnaar van de Marconi Oeuvre Award. "Ze is als geen ander in staat om écht contact te hebben met die onmisbare luisteraar", luidt het oordeel van de jury over haar radiowerk.

Plag (48) stopte eind december na zes jaar met het presenteren van Spraakmakers (KRO-NCRV) op NPO Radio 1, dat ze zelf mede ontwikkelde. In dat programma is ruimte voor luisteraars om te reageren op een stelling over een actueel onderwerp. Eerder presenteerde Plag onder meer Stand.nl en Casa Luna.

"Haar gesprekken met luisteraars verschoven in de loop der jaren steeds meer van het delen van meningen naar het delen van ervaringen. Omdat dát mensen bijeenbrengt in plaats van uit elkaar drijft", aldus de jury.

Hoorspel

De presentator werd gisteravond verrast bij radiomaker Stefan Stasse, de winnaar van de prijs in 2021. Hij had haar gevraagd om een paar zinnen in te spreken voor een hoorspel. "Ik werd erdoor overvallen", zei Plag in Spraakmakers, dat nu wordt gepresenteerd door Roos Abelman.

Plag komt door de winst in een rijtje met namen als Edwin Evers, Daniël Dekker, Adam Curry en Jeroen van Inkel. "Dat zijn echt allemaal helden van mij op radiogebied, en dan is het gewoon een oneindige eer", zei Plag in haar voormalige radioprogramma.

Aanstormend talent

De Marconi-jury heeft ook bekendgemaakt wie de genomineerden zijn in andere categorieën. NPO Radio 2, NPO Radio 5 en Slam maken kans op de prijs van beste zender en bij de award voor aanstormend talent gaat het tussen Desiree van der Heijden (NPO Radio 2), Jan van Poppel (NPO Klassiek en NPO Radio 1) en Julia van Reyendam (Radio 538).

De prijzen worden volgende week uitgereikt tijdens het jaarlijkse RadioGala, dat wordt georganiseerd door omroep AVROTROS. Dan wordt ook bekend wie de winnaar is van de Gouden RadioRing en andere publieksprijzen.