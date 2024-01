Europees Hof: kabinet mag informatie over MH17 geheimhouden

Het kabinet mag informatie over de aanloop naar de ramp met vlucht MH17 geheimhouden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. RTL Nieuws vroeg op wat Nederland voor de ramp aan meldingen binnenkreeg over het Oekraïense luchtruim, maar het kabinet wilde die informatie niet vrijgeven. De rechtbank oordeelde eerder ook dat het niet hoeft. RTL ging daartegen in beroep bij de Raad van State, die advies vroeg aan het Europees Hof. Dat oordeelt nu dat het geheimhouden van de informatie onderdeel is van het stelsel dat is ingevoerd om de luchtvaartveiligheid te verbeteren.

Vlucht MH17 werd in de zomer van 2014 met een raket neergehaald boven het oosten van Oekraïne, waar separatisten vochten tegen het regeringsleger. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Na de ramp kwam al snel de vraag waarom het vliegtuig over het gebied vloog. Oekraïense autoriteiten hadden enkele maanden daarvoor de Europese luchtvaartorganisatie Eurocontrol gewaarschuwd over de veiligheid in het luchtruim. Toch bleef het luchtruim open en werd vliegverkeer niet omgeleid.