Vanavond op tv: Nederland in 2040 • Grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector • Moord in Ecuador

Grensoverschrijdend gedrag binnen de muziekindustrie

Sinds de misstanden bij The Voice of Holland bleek in voorgaande jaren dat seksueel overschrijdend gedrag in de muziekindustrie regelmatig voorkomt. Een jaar geleden werd daarom Taskforce GO! gelanceerd, dat een veilig werkklimaat wil realiseren en met een gedragscode kwam. De werkgroep, van 14 organisaties, heeft ook een grootschalig onderzoek gedaan onder mensen die werken in de muzieksector. We spreken twee muziekprofessionals die regelmatig te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Te gast is Annabel Heijen, voorzitter van Taskforce GO!.