Leerlingen in praktijkonderwijs willen ook een ov-kaart voor hun stage

Middelbarescholieren in het praktijkonderwijs willen gratis kunnen reizen met het bus en trein als ze op stage moeten. Leerlingen en hun docenten hebben daarom in Den Haag een pamflet aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Daar wordt vandaag gedebatteerd over de onderwijsbegroting.

In de bovenbouw van het praktijkonderwijs wordt drie of vier dagen in de week stage gelopen door zo'n 11.000 scholieren. Die stageplaats is niet altijd in de buurt, en de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer komen voor rekening van de leerlingen. Dat vinden ze niet eerlijk, omdat hun leeftijdsgenoten op het mbo, die soms dezelfde stage doen, wel recht hebben recht op zo'n ov-kaart.

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota wel een tegemoetkoming afgesproken vanaf 2026. Voor de tussentijd wordt gekeken naar een overbruggingsregeling, maar hoe die eruit zal zien is nog niet precies duidelijk. De branche vindt het allemaal te lang duren.

Peanuts

"We zijn er inmiddels al jaren mee bezig en het is er nog steeds niet", zegt Nicole Teeuwen in het NOS Radio 1 Journaal. Ze is voorzitter van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Dat het niet zo snel is geregeld komt volgens haar door de wetgeving. "Leerlingen vallen onder voortgezet onderwijs en niet onder het beroepsonderwijs. En daarom lukt het maar niet. Terwijl het onderwijs vergelijkbaar is met wat leerlingen in het mbo doen op hun stages. Ook is het dezelfde leeftijdscategorie."

"Het is peanuts op een miljardenbegroting", zegt Teeuwen. "Er is ons meerdere keren beloofd dat het geregeld zou worden, maar er komt steeds een kink in de kabel."

Ze wijst er ook op dat ouders van leerlingen in het praktijkonderwijs vaak in de laagste inkomenscategorieën vallen. "Die kunnen het niet betalen."

Toezegging Wiersma

Vorig jaar kwam de inmiddels opgestapte onderwijsminister Wiersma met de toezegging om het te regelen. "Het komt goed", zei hij na een vraag daarover op een congres. "Als cadeautje moet ik natuurlijk ja zeggen op deze vraag, en dat doe ik ook."

Voorzitter Teeuwen van de sectorraad heeft haar hoop nu gevestigd op een motie erover van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Westerveld. Maar dat het gaat lukken is niet zeker. "Ik durf er geen uitspraken over te doen."

In het praktijkonderwijs zitten zo'n 30.000 leerlingen, die worden opgeleid tot bijvoorbeeld metaalbewerker of hovenier. De helft van de leerlingen gaat na afloop werken, de rest stroomt door naar het mbo.