Verslagenheid bij basisschool Weiteveen, extra aandacht voor leerlingen en ouders

Op basisschool St. Franciscus in Weiteveen heerst grote verslagenheid na het schietincident van dinsdagochtend in het dorp. Daarbij kwamen de ouders van een leerling uit groep 6 om het leven. Het echtpaar had nog een kind, dat is een oud-leerling van de basisschool.

De komende tijd staan maatschappelijk werk, slachtofferhulp en een jeugdverpleegkundige klaar voor ouders en leerlingen, meldt de school. Vandaag geven leerkrachten in klassen aandacht aan het nieuws en krijgen leerlingen de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Ook wordt in de school een gedenkplek ingericht, schrijft RTV Drenthe. Daar kunnen kinderen en ouders stilstaan bij de gebeurtenis en een kaartje achterlaten.

De school blijft dus gewoon open. "Het is voor de kinderen belangrijk om, als het mogelijk is, het normale ritme weer zo snel mogelijk op te pakken", aldus het schoolteam. De school verzoekt de kinderen van de slachtoffers en andere nabestaanden niet persoonlijk te benaderen.

'In bijzijn minderjarige zoon'

Bij het schietincident kwamen een 38-jarige Poolse man en zijn 44-jarige Nederlandse vrouw om het leven. De politie hield kort na de gebeurtenis de 50-jarige Richard K. aan als verdachte.

Volgens het AD heeft K. op beide slachtoffers geschoten met een vuurwapen dat hij zelf had meegenomen. Hij had een jachtvergunning. De krant schrijft dat K. eerst de vrouw vermoordde, nadat hij haar had klemgereden in haar auto.

Daarna zou hij naar het huis zijn gegaan, waar de minderjarige zoon van het echtpaar de deur opendeed. K. zou de 38-jarige man hebben gestoken en doodgeschoten waar diens zoon bij was.

Langlopend conflict

K. had een langlopend conflict met de twee slachtoffers over de verkoop van zijn ouderlijk huis aan het echtpaar. De woning zou niet goed zijn onderhouden. Bij de politie zijn het afgelopen jaar meldingen binnengekomen van zowel de verdachte als de om het leven gebrachte man en vrouw.

Morgen wordt K. voorgeleid aan de rechter-commissaris.