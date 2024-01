Opnieuw tegenvaller Nederlandse handballers op EK: ook Houtepen scheurt kruisband

Olsson kon in Duitsland ook al niet beschikken over Kay Smits, de topschutter van Oranje. Uit onderzoek was gebleken dat de 26-jarige Limburger last heeft van een ontstoken hartspier.

Nog drie duels

Nederland vervolgt het EK in de hoofdronde met wedstrijden tegen Noorwegen (19 januari), Slovenië (21 januari) en Portugal (23 januari). De nummers één en twee plaatsen zich voor de halve finales.