Griekspoor verslaat Fils en treft verrassende Cazaux in derde ronde Australian Open

Tennisser Tallon Griekspoor is net als vorig jaar door naar de derde ronde van de Australian Open. In Melbourne was de 27-jarige Haarlemmer in vier sets te sterk voor de Fransman Arthur Fils, 3-6, 6-1, 7-5, 6-4.

Dat deed de Nederlander onder andere door een smash van Fils knap te pareren en met een fraaie passeerslag. Daarmee werd het 0-30 op de service van de Fransman die even later ook nog een dubbele fout sloeg. Vervolgens serveerde Griekspoor de partij eenvoudig uit.

Met zijn zege neemt Griekspoor revanche op Fils, die hem in 2023 op de US Open nog in vijf sets verslagen had in de eerste ronde.

Niet in paniek

Na afloop was Griekspoor uiteraard zeer tevreden over zijn optreden.

"In de derde en de vierde set speel ik heel goed op de punten waarop het moet. Dus ik ben heel blij met deze overwinning. En ik ben blij met hoe ik vandaag getennist heb, zeker als ik het vergelijk met twee, drie dagen geleden was het allemaal veel beter. Ik ben goed rustig gebleven en geen moment in paniek geraakt."

