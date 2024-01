Griekspoor neemt revanche op Fransman en plaatst zich voor derde ronde Australian Open

Tennisser Tallon Griekspoor is net als vorig jaar door naar de derde ronde van de Australian Open. In Melbourne was de 27-jarige Haarlemmer in vier sets te sterk voor de Fransman Arthur Fils, 3-6, 6-1, 7-5, 6-4.

Griekspoor, als 28ste geplaatst, begon moeizaam en verloor de eerste set kansloos. Hij vond gaandeweg zijn ritme en kon zich terugknokken in de partij, ook omdat Fils slordig werd.

De derde set liep op service tot Griekspoor met een lob en een return op de lijn op 5-5 de Fransman brak. Griekspoor pakte de set, verspeelde een voorsprong in set vier, maar plaatste op 4-4 echter weer een break.

Smash

Dat deed de Nederlander onder andere door een smash van Fils knap te pareren en met een fraaie passeerslag. Daarmee werd het 0-30 op de service van de Fransman die even later ook nog een dubbele fout sloeg. Vervolgens serveerde Griekspoor de partij eenvoudig uit.

Met zijn zege neemt Griekspoor revanche op Fils, die hem in 2023 op de US Open nog in vijf sets verslagen had in de eerste ronde. Griekspoor neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen de Deen Holger Rune (8), die in de tweede ronde tegenover Arthur Cazaux uit Frankrijk staat.