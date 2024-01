Start-ups halen veel minder geld op, maar wel meer kleine investeringen

Vooral grote start-ups merkten de vermindering. "Je moest echt zorgen dat je zicht had op winst," zegt Burm. "Start-ups gingen afslanken, soms ook al preventief, in de hoop dat ze het langer konden volhouden. Het verschilt per onderneming, maar soms ging het wel om tientallen procenten van het personeel."

Het geïnvesteerde bedrag in start-ups is afgelopen jaar fors gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat om een afname van 27 procent. Dat meldt de dSa (Dutch Start-up Association). Er werd 1,9 miljard euro geïnvesteerd in beginnende bedrijven.

Toch is de brancheorganisatie positief over de toekomst. Het aantal investeringen steeg namelijk wel, zoals het al jaren onafgebroken doet. "Die structurele groei zit er al heel lang onder," aldus Burm. "We krijgen nu ook rustigere omstandigheden. De rente is gestabiliseerd, er is veel enthousiasme van mensen met vermogen en er is veel geld beschikbaar."

Dat geld zit voor een deel in investeringsfondsen. "Maar dat hoeft niet allemaal gelijk ingezet te worden."

Nieuwere start-ups ondervonden minder moeite. "Het is eigenlijk gekanteld, nu gingen investeringen juist naar die jonge bedrijven. Als men namelijk denkt dat het de komende jaren onzeker blijft, dan is dit een goede investering, omdat het nog jaren duurt voordat deze bedrijven groot zijn. Dan is de markt misschien weer heel anders."

"Het is moeilijk te geloven," geeft Burm toe, "maar structureel is er niet veel aan de hand. Het zijn meer fluctuaties."

Enorme piek

Wereldwijd was de daling in nog sterker dan in Nederland. "Wij hebben hier een soort gedempte versie van de Verenigde Staten. Pieken en dalen zijn daarom nooit zo hoog of laag als daar," vertelt Burm. "Een Amerikaan zal zeggen dat we gewoon te weinig risico nemen."

Tijdens de coronacrisis was er een enorme piek in investeringen, van bijna 5,4 miljard euro. "Toen was de rente nul of zelfs negatief, dan is dit een uitstekende klasse om in te investeren. En er waren veel techbedrijven die toen enorm belangrijk werden om in te investeren." Het bedrag van afgelopen jaar ligt nog altijd boven het investeringsbedrag van voor de coronapandemie.

Burm verwacht snel een golf van investeringen in AI-bedrijven. "Vorig jaar is AI ontploft, maar de grote investeringen blijven tot nu toe uit. Wij verwachten dat die golf, die nu begint aan te zwellen, eind van het jaar of het jaar daarop komt."