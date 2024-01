Sneeuwoverlast: Limburgse scholen dicht en chauffeurs slapen op Duitse snelweg

In Zuid-Limburg is plaatselijk tussen de 15 en 25 centimeter sneeuw gevallen. Vanwege die hevige sneeuwval rijden er voorlopig geen bussen van vervoerder Arriva.

Ook blijven meerdere scholen vandaag gesloten. Sommige leerlingen en studenten krijgen online les, anderen zijn helemaal ijsvrij.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat het tot het eind van de ochtend glad kan zijn op de wegen in Limburg. Ook in het noorden en westen van het land kan het glad zijn door bevriezing of sneeuw. In Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt daarom ook code geel.

Op veel snelwegen, met name in het noorden en zuidoosten van het land, is of wordt gestrooid. Rijkswaterstaat zegt dat er sinds gisteravond 19.00 uur al meer dan een miljoen kilo zout op de wegen is gestrooid.

Bij een supermarkt in Eijsden zijn de wegen begaanbaar gemaakt met een sneeuwschuiver: