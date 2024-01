Swiatek ontsnapt in thriller, Pegula uitgeschakeld op Australian Open

De 30-jarige Collins had de Poolse twee jaar geleden al eens verslagen in de halve finales in Melbourne en leek op weg naar haar tweede zege op Swiatek in hun vijfde ontmoeting. Collins bleef sterk spelen, leidde met 4-2 en kwam op de service van de Poolse op 40-0. Het lukte de Amerikaanse echter niet om door te drukken en nadat het 4-4 was geworden leek ze de wanhoop nabij.

Swiatek kwam met een lovegame op 5-4 en kreeg even later twee matchpoints. Collins schuwde het risico weer niet en poetste beide weg met geweldig tennis.

Ze wilde Swiatek op het derde matchpoint met een dropshot verrassen, maar de Poolse was alert, kwam op tijd en maakte het winnende punt.