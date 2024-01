Meer Nederlanders met een WW-uitkering

Volgens Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie van het UWV, is het aantal nog altijd laag, zeker gezien de economische krimp van de afgelopen kwartalen. "Veel mensen weten hun baan te behouden of vinden, na baanverlies, weer snel nieuw werk waardoor zij niet of nauwelijks een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering."

Het aantal mensen met een werkloosheiduitkering is gegroeid. In 2023 ontvingen bijna 8 procent meer mensen een WW-uitkering ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt het UWV aan de NOS. In december 2023 ging het om 161.000 Nederlanders.

Tijdelijke contracten

In 2023 raakten mensen met name hun baan kwijt door de faillissementen van een aantal winkelketens, bouwbedrijven en horecagelegenheden. Met name jongeren tot 25 kwamen wat vaker in de WW terecht, vooral omdat tijdelijke contracten in supermarkten en in de horeca wat minder vaak verlengd worden.

Dat er nog veel kans op werk is, blijkt uit CBS-cijfers over de werkgelegenheid, ook vandaag gepubliceerd. Over heel 2023 kwam de werkloosheid ook uit op 3,6 procent. Dat is amper meer dan in 2022.

Het CBS telde in december 361.000 werklozen.