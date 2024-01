Oekraïne en Rusland melden nieuwe aanvallen vanuit de lucht

Het Oekraïense leger zegt dat het vannacht opnieuw is aangevallen met drones en raketten. Volgens Kyiv werden er door Rusland 33 drones en twee raketten afgevuurd, vooral richting het noorden en het zuiden van Oekraïne.

Oekraïne zegt dat er 22 drones zijn vernietigd, en dat sommige andere drones hun doel "niet hebben bereikt". Wel meldt het leger dat Russische drones woonwijken in de zuidelijke stad Cherson hebben geraakt, waarbij verschillende panden zijn geraakt. Een vrouw zou gewond zijn geraakt.

Ook landbouwbedrijven in de regio Cherson zijn door drones geraakt, meldt Oekraïne. In de regio Mykolaiv werd een magazijn geraakt door puin van neergehaalde drones. De informatie kan niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

Rusland

Andersom stelt Rusland dat Oekraïne heeft geprobeerd een drone-aanval uit te voeren op Moskou en in de regio Sint-Petersburg. Dat gebeurde gisteravond laat. Volgens de burgemeester van Moskou is er een drone onderschept die op weg was naar de hoofdstad.

Ook een opslaglocatie voor olie in Sint-Petersburg zou het doelwit zijn geweest, beweert Rusland. Verder zouden er raketten zijn afgevuurd op de Russische grensregio Brjansk. Ook voor die informatie geldt dat het niet onafhankelijk te verifiëren is. Oekraïne heeft er niets over gemeld.

Zelensky wil meer Westerse steun

Ondertussen heeft de Oekraïense president Zelensky bij het World Economic Forum in Davos (Zwitserland) opnieuw gevraagd om meer militaire steun van het westen. Oekraïne zal doorvechten tegen de Russen, zei hij tegen journalisten, maar het uitblijven van steun zal "tot een grote crisis voor heel Europa leiden", zo waarschuwde de president.

Door intern politiek gedoe in de Verenigde Staten en de Europese Unie stokt de militaire hulp aan Oekraïne. Over een nieuw Amerikaans steunpakket is nog geen akkoord bereikt in het parlement, omdat de Republikeinen strenge maatregelen aan de grens met Mexico eisen.

Verschillende hoge politici van zowel de Democraten als Republikeinen kwamen gisteravond wel bijeen in het Witte Huis om over de steun te praten. Volgens de Democratische leider Chuck Schumer waren alle aanwezigen het eens over het belang van steun aan Oekraïne.

Ook Europese steun aan Oekraïne ter waarde van 50 miljard euro ligt stil doordat de Hongaarse premier Orbán dwarsligt.

Geen Duitse raketten

Duitsland levert voorlopig geen Taurus-langeafstandsraketten aan Oekraïne. Een voorstel van oppositiepartij CDU/CSU werd gisteravond door een grote meerderheid verworpen in het Duitse parlement, de Bondsdag.

De Taurus is een van de modernste raketsystemen van de Duitse Luftwaffe. Oekraïne vraagt er al maanden om, maar de Duitse bondskanselier Scholz vreest dat met de raketten ook doelen op Russisch grondgebied geraakt kunnen worden. De raketten kunnen meer dan 500 kilometer ver komen.

Binnen de Duitse coalitie bestaat verdeeldheid over het leveren van de raketten. Vooral bij de liberale FDP en de Groenen zijn voorstanders te vinden van het leveren van de raketten. De stemming van gisteren werd door de regeringspartijen echter niet als het goede moment gezien voor dit voorstel, omdat er toen gesproken werd over het jaarverslag van de toezichthouder op het leger.

De FDP zei in het debat wel dat de raketten een "fundamentele bijdrage" kunnen leveren aan de strijd van Oekraïne tegen Rusland.